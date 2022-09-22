نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نصر الله: لن نسمح لإسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه- (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:08 صباحاً - جي بي سي نيوز :- أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، السبت، عدم السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة.

وقال نصر الله، في كلمة اليوم خلال إحياء أربعينية الحسين في بعلبك، “نحن أمام فرصة تاريخية والغاز هو فرصتنا الوحيدة للخروج من الأزمة وفي هذا السياق المسؤولون الصهاينة قالوا إن الاستخراج سيكون في أيلول/ سبتمبر ثم قالوا إنهم أجّلوا الموضوع والمهم لنا أن لا يحصل الاستخراج من حقل “كاريش” المتنازع عليه قبل أن يأخذ لبنان حقوقه”.

وأضاف: “عيننا وصواريخنا على كاريش، والإسرائيلي لديه من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة وهذه ليست حرباً نفسية”.

وقال نصرالله إنه: “في اليومين الماضيين بعثنا برسالة قوية جداً بعيدة عن الإعلام للعدو الإسرائيلي وأكدنا أنه في حال حصل استخراج النفط فإن المشكل قد وقع”.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من تشكيل الحكومة، قائلا: “لدينا آمال كبيرة في هذا المجال والمسؤولية تطلّب من الجميع التنازل من أجل مصلحة البلد”، معلنا تأييد الدعوات للاتفاق على اسم واحد في مسألة رئاسة الجمهورية.

وكشف نصر الله عن أن وفدا من لبنان سيتوجه إلي إيران خلال أيام لبحث ملف الوقود، مشيرا إلى أن طهران أبدت منذ البداية استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني.

(د ب أ)