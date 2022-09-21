رئيس وزراء إيطاليا يدين الاستفتاء الروسي في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - ندد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار روسيا الخاص بالدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي "لم تظهر روسيا حتى الآن إنها تريد إنهاء النزاع.. الاستفتاء من أجل الاستقلال في دونباس هو انتهاك آخر للقانون الدولي، ونحن ندين ذلك بشدة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن دخول روسيا إلى أوكرانيا ينتهك القيم والقواعد التي يقوم عليها الأمن الدولي والتعايش المدني بين الدول منذ عقود.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي "اعتقدنا أننا لن نضطر بعد الآن إلى مشاهدة حروب عدوانية في أوروبا".. مشيرا إلى أن العقوبات الغربية على موسكو كان لها تأثير مدمر على آلة الحرب الروسية واقتصادها.

وأضاف "مع ضعف الاقتصاد، سيكون من الأصعب على روسيا الرد على الهزائم التي تتراكم في ساحة المعركة".

وأشار إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن بذل المزيد من الجهود، وفرض حد أقصى لسعر واردات الغاز الروسي، ودعم الدول الأعضاء أثناء دعمها لأوكرانيا.

وقال دراجي، إن إيطاليا ستواصل لعب دور قيادي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات العامة الإيطالية في 25 سبتمبر.. مضيفا "في السنوات المقبلة، ستستمر إيطاليا في أن تكون دولة رائدة في الاتحاد الأوروبي، بالقرب من حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وعلى استعداد للاستماع والانفتاح على الحوار، وعازمة على المساهمة في السلام والأمن الدوليين".