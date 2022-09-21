بريطانيا تعلن عن خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة للشركات والقطاع العام ستخفض الفواتير إلى "أقل من النصف" الشتاء القادم، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.





وقالت رئيسة الوزراء ليز تروس، اليوم الأربعاء، إن خطة الإنقاذ تهدف إلى طمأنة آلاف الشركات والمستشفيات والمدارس التى تواجه خيارات صعبة فى ظل توفعات بتصاعد أسعار الغاز والكهرباء مع دخول فصل الشتاء.

وأضافت "تروس"، والمتواجدة الآن فى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أتفهم الضغط الهائل الذى تواجهه الشركات والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع العام فيما يتعلق بفواتير الطاقة الخاصة بهم، وهذا هو السبب فى أننا نتخذ إجراءات فورية لدعمهم خلال فصل الشتاء وحماية الوظائف وسبل العيش".

كانت "تروس" قد أعلنت فى وقت سابق بالفعل عن خطة طارئة لتجميد فواتير الطاقة للأسر البريطانية.