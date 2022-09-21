وقالت رئيسة الوزراء ليز تروس، اليوم الأربعاء، إن خطة الإنقاذ تهدف إلى طمأنة آلاف الشركات والمستشفيات والمدارس التى تواجه خيارات صعبة فى ظل توفعات بتصاعد أسعار الغاز والكهرباء مع دخول فصل الشتاء.
وأضافت "تروس"، والمتواجدة الآن فى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أتفهم الضغط الهائل الذى تواجهه الشركات والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع العام فيما يتعلق بفواتير الطاقة الخاصة بهم، وهذا هو السبب فى أننا نتخذ إجراءات فورية لدعمهم خلال فصل الشتاء وحماية الوظائف وسبل العيش".
كانت "تروس" قد أعلنت فى وقت سابق بالفعل عن خطة طارئة لتجميد فواتير الطاقة للأسر البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعلن عن خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.