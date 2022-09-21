وقال ستولتنبرج، ردا على إعلان روسيا تعبئة الجيش، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن "بوتين أساء الحسابات بشأن أوكرانيا وارتكب خطأ جسيما"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تفتقر للعتاد والقيادة المناسبة والسيطرة، وأن إرسال مزيد من القوات سيصعد الصراع فى أوكرانيا، موضحا أن خطاب بوتين يظهر أن الحرب لا تسير وفق خططه.
وحول إمكانية استخدام روسيا للنووى، قال إنه "لا تغيير حتى الآن فى استعداد روسيا النووى، الحرب النووية يجب ألا تخاض أبدا".
وأشار إلى نجاح حلف الناتو يتمثل فى قدرة أعضائه على التوافق بشأن المبادئ الأساسية رغم خلافاتهم فى مسائل أخرى.
وأكد أن روسيا تريد السيطرة على جزء كبيرة من أوكرانيا، معربا عن أمله بانتهاء تلك الحرب على طاولة المفاوضات كما يحدث لمعظم الحروب، لافتا إلى ضرورة تعزيز أوكرانيا موقفها فى ساحة القتال، لأن ذلك ينعكس على طاولة المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: على روسيا الإقرار بفشلها وسحب قواتها من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.