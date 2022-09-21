العالم اليوم - سوناطراك: الجزائر تزيد إمدادات الغاز لإيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:30 مساءً - أبلغ توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية بلومبرج بأن الجزائر ستزيد تسليمات الغاز لإيطاليا إلى 25.2 مليار متر مكعب من 20.9 مليار متر مكعب.

وقال حكار لوكالة الأنباء إن صادرات الغاز بلغت حتى الآن 17.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 17 بالمئة.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن حكار أدلى بهذه التصريحات بهدف القضاء على الشائعات التي تقول إن الجزائر تواجه صعوبة في الوفاء بتعاقداتها مع إيطاليا.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الرسالة الرئيسية هي "لا تقلقي يا إيطاليا، ستوفر الجزائر الكميات المتفق عليها".

ووفقا لأرقام سوناطراك، أنتجت الجزائر 103 مليارات متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب.