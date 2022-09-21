نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع tansik.digital.gov.eg وموعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نستعرضه الان حيث يواصل اليوم طلبة الدبلومات الفنية استغلال فرصة كتابة رغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية فلم يتبقي امامهم سوي ساعات فمن المفروض ان يكون اخر ايام التنسيق بحلول الخميس القادم لذا على الطلبة الاسراع فى ترك رغباتهم قبل غلق التنسيق، ووفرت التعليم العالى خدمة مكنت الطلبة من تعديل رغباتهم الموجودة فى تنسيق الدبلومات الفنية حتى تعطي فرصة اكبر للطلبة بالانضمام لاى من الكليات التى يحبون دخولها.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022/2023

لا زالت فرصة ادخال الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية متاحة حتى الان هذا بل انها تظل متاحة حتى قدوم نهاية الاسبوع الجاري كي تكون اخر فرصة للطلاب فى ادخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية بحلول الـ 22 من سبتمبر الجارى، ويستطيع الطلبة عقب هذا التاريخ انتظار نتائج التنسيق ليتم على اساس تلك النتائج تقليل الاغتراب فى حال جاء الترشيح لاحدى الجامعات الغير مناسبة للطالب حينها يمكنه ان يلجأ لتقليل الاغتراب كى يتم اعادة توجيهه لكلية اخرى فى مكان مناسب لسكنه.

نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022

حتى الآن لم يتم وضع تاريخ معين للكشف عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لكن من المتعارف عليه ان نتائج التنسيق تظهر فى الغالب بعد مرور 3 ايام من تاريخ غلق التنسيق فيتوقع ان يكون الامر نفسه بالنسبة للدبلومات الفنية، لكن فى حال الافصاح عن تاريخ معين للكشف عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية سنطلعكم عليه فى الحال.

موقع كتابة رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

فى ظل نقل كافة الخدمات التعليمية على الانترنت توفيراً للجهد والوقت ومواكبةً لسبل تطور المنظومة التعليمية يفترض ان يستمر الطلاب فى ادخال رغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق واجراء اى تعديل على الموقع نفسه، لكى تقوم بادخال رغباتك ضمن تنسيق الدبلومات الفنية بكل انظمتها عليك تنفيذ الاتي:-