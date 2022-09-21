أبو الغيط يلتقى أمين عام مجلس التعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، اليوم 21 الجارى، بمقر بعثة الجامعة العربية بنيويورك، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وقد تناول الطرفان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على وضع الأمن الغذائى العربى، وضرورة العمل على نحو جماعى، لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة بمختلف أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأزمة اليمنية وسبل التعامل مع المخاطر المتعلقة بخزان صافر المتواجد على سواحل البحر الأحمر.

وفى هذا الخصوص، أعرب الدكتور الحجرف عن تثمينه، لمسار تبنى الدول العربية على أعلى مستوى لاستراتيجية الأمن الغذائى العربى، والتى تقدم رؤية شاملة وتصورا مستقبليا لسبل معالجة مخاطر التهديدات التى يواجهها الأمن الغذائى فى العالم العربى.

واتفق الطرفان على أهمية العمل على تحويل الرؤية، إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية فى أقرب الآجال.

كما تناول الطرفان الأزمة اليمنية، حيث أعرب الطرفان عن دعمهما لكافة الجهود الهادفة إلى ضمان تعزيز الهدنة القائمة منذ أبريل الماضى والعمل على تمديدها، والتى يحل موعد تجديدها فى الثانى من أكتوبر 2022.

وأكد الطرفان أن الهدنة، وبرغم ما شهدته من خروقات من الجانب الحوثى خلال الفترة الماضية، تظل خطوة إيجابية مهمة تسمح بمعالجة الوضع الاقتصادى والإنسانى فى عموم البلاد، وتمنح الشعب اليمنى الأمل فى إنهاء الصراع الذى طال أمده.

وطالبوا المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته وممارسة الضغط على جماعة الحوثى، لدعم الهدنة وتمديدها لتهيئة الظروف المناسبة لحوار شامل، يفضى إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر التوصل إلى تسوية سياسية، وفق المرجعيات المعتمدة تعيد السلام والاستقرار إلى اليمن واليمنيين.

وأشاد الطرفان بدور المجلس الرئاسى الانتقالى، برئاسة الرئيس رشاد العليمى، ودعمهما لجهود الحكومة اليمنية، لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الشعب اليمنى.

وتناول الطرفان على وجه الخصوص أزمة الناقلة صافر، معربين عن دعم مبادرة الأمم المتحدة لتضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع الكارثى الذى ينذر بأزمة بيئية بالغة الخطورة فى البحر الأحمر إن لم تتم معالجته.

كما أكد الطرفان رفضهما لاستخدام أزمة الناقلة كورقة ابتزاز للمجتمع الدولى، وناشدا كافة الأطراف بذل الضغوط الكافية، من أجل نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة وترجمة خطة الأمم المتحدة على أرض الواقع وضمان نتائجها.