العالم اليوم - أزمة مبكرة.. مدرب منتخب مصر يصطدم ببطل الدوري في أول معسكر

انتم الان تتابعون خبر أزمة مبكرة.. مدرب منتخب مصر يصطدم ببطل الدوري في أول معسكر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:31 مساءً - يستهل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مهمته مع الفراعنة بمعسكر سبتمبر الجاري، لكن البداية شهدت صداما قويا مع نادي الزمالك.

استدعى فيتوريا 4 لاعبين لمنتخب مصر من القوام الأساسي لفريق الزمالك لخوضي مواجهتين وديتين أمام النيجر وليبريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.

لكن الزمالك لديه مباراة رسمية في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام إيليكت سبور التشادي في القاهرة يوم 25 سبتمبر الحالي.

أزمة مبكرة

لم يكن يود روي فيتوريا مدرب الفراعنة الجديد أن يبدأ مهمته الأولى مع منتخب مصر بصدام مع أحد الأندية الكبرى، لكن هذا ما حدث بعد إعلان الزمالك غضبه لخوض المباراة الإفريقية بدون لاعبيه الدوليين.

الأمر لم يتوقف عند غياب 4 عبين فقط عن الزمالك لانتظامهم في معسكر منتخب مصر، حيث انضم الثنائي الدولي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري إلى منتخب بلادهما.

وأبدى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أمير مرتضى منصور، استياءه الشديد من غياب اللاعبين الدوليين عن مواجهة إليكت سبور التشادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "فوجئنا بتخلف 4 لاعبين عن تدريبات الفريق، وعند التواصل معهم علمنا أنهم انتظموا في تدريبات منتخب مصر".

وأضاف نجل رئيس الزمالك: "اعترضنا على الأمر، وأرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة نؤكد حاجتنا للاعبينا، حيث تضم قائمة الفريق 13 لاعبا فقط لمواجهة إيليكت سبور".

وضم روي فيتوريا الرباعي، أحمد سيد "زيزو"، ومحمود حمدي "الونش"، وإمام عاشور، وأحمد فتوح، بينما ترك الحارس محمد عواد لنادي الزمالك بعد أن كان مرشحا بقوة للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وأكد مصدر لموقع "دوت الخليج" من الاتحاد المصري لكرة القدم أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة يحاول التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأشار المصدر إلى أن جمال علام سيعقد جلسة مع روي فيتوريا في محاولة لترك بعض اللاعبين لنادي الزمالك لخوض المباراة.

الزمالك فاز في مواجهة الذهاب خارج قواعده بهدفين نظيفين، ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ دور الـ32، وتسمح الخسارة بفارق هدف أيضا للفارق الأبيض بالعبور إلى الدور التالي.