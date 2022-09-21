العالم اليوم - هكذا تحركت بنوك مركزية خليجية بعد رفع الفيدرالي للفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:31 مساءً - قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأربعاء، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس من 2.4 بالمئة إلى 3.15 بالمئة وذلك اعتباراً من الخميس.

ويأتي القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه الأربعاء.

وقرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة.

​كما قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس، إلى 3.75 بالمئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة.

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 بالمئة إلى 3 بالمئة، اعتبارا من الخميس.

كما قرر المركزي الكويتي إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، في بيان، الأربعاء، إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الريبو، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام.

وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الاسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

وأعلن مصرف البحرين المركزي عن رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25 بالمئة إلى 4.00 بالمئة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00 بالمئة إلى 4.75 بالمئة.

هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50 بالمئة إلى 5.25 بالمئة.

وأوضح المركزي البحريني أنه يتابع رصد التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وقال مصرف قطر المركزي إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من الخميس.

وأضاف المركزي القطري في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 بالمئة وفائدة الإيداع إلى 3.75 بالمئة وفائدة إعادة الشراء، "الريبو"، إلى 4.0 بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي في وقت سابق، الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة خلال العام الجاري، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وجاءت خطوة الفيدرالي متماشية مع التوقعات، والتي رجحت أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأصبحت معدلات الفائدة في أميركا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة،وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.