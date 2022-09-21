مصرع وجرح 16 أفغانياً بانفجار في كابول

مصرع وجرح 16 أفغانياً بانفجار في كابوللقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون اليوم الأربعاء في انفجار هز منطقة دهمزنك بالقرب من دائرة الشرطة الثالثة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت قناة "تولونيوز" التلفزيونية عن المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران، قوله: إن انفجار وقع ظهر اليوم في دائرة الشرطة الثالثة في كابول ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وأضاف: إن فريق التحقيقات وصل إلى موقع الحادث للوقوف على سبب الانفجار.