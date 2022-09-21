نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية توضح مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لكافة العاملين بالمصالح الحكومية في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر، من أكثر ما يفكر فيه الموظف حايا ويبحث عنه، لذا صرحت الصحائف الرسمية عن بداية الصرف من اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من سبتمبر 2022، ولكن فقط لبعض الجهات والهيئات التي سوف نتطرق لها، وباقي الجهات في يوم الخميس، ويتوالى بعدهم ممن لم يتوفقوا في الصرف ولم يحصلوا على مرتب سبتمبر 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

نسرد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر لكل من يهمه هذا الأمر، وتكون في الأيام التالية:

في يوم الأربعاء: يكون الجهات التي تقوم بالصرف كالتالي: وزارة الاتصالات، مجلس النواب، وزارة الثقافة، وزارة البيئة، وزارة الأوقاف، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الطيران المدني، وزارة البترول، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة البيئة، وزارة الآثار، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماع، قطاع الأعمال، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان، وزارة التموين، شؤون العاملين بالخارج.

أما بالنسبة للمديريات التي تتم الصرف في هذا اليوم كالآتي: مديرية القوى العاملة، مديرية التموين، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية النقل، مديرية الصحة، مديريات النقل، وبعض الهيئات مثل: مجلس الأمن القومي، مجلس الدفاع الوطني، الجهاز المركزي للمحاسبات، محلس تنظيم الإعلام، مجلس النواب.

الجهات التي تصرف مرتباتها في يوم الخميس 22 سبتمبر 2022

تنظم وزارة المالية عملية الصرف تجنبا للزحام، ولنجد أن الصرف في يوم الخميس يكون للوزارات التالية:

وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة الاستثمار، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الشباب، وزارة التعليم العالي.

وفي تلك الهيئات: معهد الخدمات المالية، مجلس الدولة، الرقابة المالية، مجلس الوزراء، النيابة العامة، دار الإفتاء، هيئة الأزهر، المحكمة الدستورية، الجامعات، لجنة الانتخابات، الرقابة الإدارية، رئاسة الجمهورية، جهاز التنظيم والإدارة.

ومن المديريات: دواوين المحافظات، التنظيم والإدارة، مديرية التعليم سواء أكانت الموظفين أو المعلمين، مديرية الطب البيطري، مديرية الشباب.

وفي باقي الأيام بداية من الأحد 25 سبتمبر يكون الصرف لمن تخلف في مواعيده الأساسية للصرف ليومي الأربعاء والخميس، ويكون الصرف لهم بواسطة الفيزا، تسهيلا عليهم، ولمن يحصل له مشكلة في الصرف يتوجه للبنك التي يصرف راتبه منه.