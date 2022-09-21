نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رٍۆابطُ] اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 النجف الأشرف (19314 أسرة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم أعزائنا المتابعين اسماء العاية الاجتماعية 2022 النجف، حيث تم نشر ملف أسماء محافظة النجف الأشرف في الوجبة الثامنة من هيئة الحماية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ قليل حيث بلغ عدد الأسر المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعيه أكثر من 19 ألف أسرة في كافة أنحاء محافظة النجف الأشرف، وسنتعرف معكم في هذا المقال رابط الدخول إلى كشف الرعايه في كافة المحافظات مثل (بابل، بغداد، ميسان، كركوك، ذي قار، ديالى، كربلاء، البصرة، والنجف وباقي العراق) حيث سنساعدكم في الأسفل على معرفة ما اذا كنتم مستفيدين من خلال كتابة الاسم الخاص بكم، أو عبر الكشف بخاصية البحث في الجوال، فتابعوا معنا في ثقفني.

هيئة الحماية الاجتماعية العراقية الوجبه الثامنه 2022

وقد قامت سناء الموسوي رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزير العمل سالار عبد الستار بعمل مؤتمر صحفي، تم الإعلان فيه عن الدفعة الثانية من الوجبه الثامنة بالنسبة إلى المشمولين بالرعاية الاجتماعية برواتب الحماية الجديدة للعام 2022/2023، حيث تم قبول أكثر من 300 ألف اسرة في مختلف المحافظات في العراق.

وتم عمل هذا المؤتمر لتوضيح ما هو قادم بالنسبة إلى المستفيدين، حيث ستشهد دوائر الحماية الاجتماعية ومقرات وزارة العمل ضغطا شديدا الأيام القادمة بسبب استكمال باقي أوراق الفائزين ودفع رسوم الكي كارد التي تنزل فيها رواتب وجبة الحماية والتي تشمل العاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل بشكل عام.

احصائيات اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية في النجف

ونتابع معكم آخر الاحصائيات بخصوص النجف، حيث تم نشر الملف الخاص بها بشكل رسمي على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والكشف باختصار جاء فيه ما يلي:

قبول 19314 أسرة في محافظة النجف الاشرف.

تم تقسيم المستفيدين إلى قسمين، قسم نجف، وقسم النجف مرأة.

نسبة المقبولين في محافظة النسب من أصل 321 ألف مقبول في العراق هي تبلغ حوالي 6.05 بالمئة.

تم إعلان كشوف محافظات أيضا منذ قليل في صلاح الدين، واسط، المثنى، نينوى.

وقد أعلن السيد الوزير أنه في حالة اذا لم تكن مقبول، فسيمكنك تقديم الطعن وطلب الاعتراض فور فتح باب الاعتراضات خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستعرفونها في موقع ثقفني الإلكتروني.

متى توصل رسالة العاطلين عن العمل 2022

وبالنسبة إلى اسماء المقبولين، فقد بدأ منذ ساعات إرسال الرسائل النصية sms إلى الأشخاص المقبولين على ارقام الهواتف المحمولة التي سجلوا بها، وهذه الرسائل يتم فيها تحديد اليوم والساعة التي يتوجه فيها المستفيد إلى الدائرة لعمل باقي الاجراءات، حيث:

أعلنت الوزارة انه سيتم ارسال الرسائل لجميع المقبول في مدة أقصاها أسبوع.

لا حاجة إلى الموجودة اسمائهم في أسماء الوجبة الثامنة إلى التوجه إلى الوزارة، وهذا منعا لحدوث ازدحام.

بالنسبة إلى الرسوم، فقد أكدت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية ان المشمولين في الوجبة الجديدة لا رسوم عليهم سوى عشرة آلا دينار قيمة الكارد الذي يستلم فيه المستفيد الراتب.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 نجف

وقد تم رسميا رفع الاسماء الخاصة بالمستفيدين براتب الرعاية الإجتماعية إلى النواب وكذلك في المحافظات، حيث يمكنكم الاستعلام عنها سواء ورقيا أو الدخول على الكشف الإلكتروني لمعرفة الاسماء، وهذا عبر الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة وزارة العمل العراقية الإلكترونية عبر اللينك molsa.gov.iq .

. اضغط على محافظة النجف الأشرف.

سينزل لك ملف اكسيل، قم بفتحه واضغط على بحث.

اكتب اسمك في خانة البحث.

تجده انتقل إلى اسمك وعلم عليه بالأصفر.

اذا لم تجد تأكد ان اسمك مكتوب بشكل صحيح، واذا لم يكن موجودا فهذا يعني انك غير مقبول.

وفي حالة اذا لم تجد اسمك او لم تستطيع التعامل مع الملف، اكتب لنا في التعليقات اسمك الثلاثي بشكل صحيح، وسنطلع لك هل انت مقبول أم لا، وهذا حصريا في ثقفني.

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