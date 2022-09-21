نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من موقع التنسيق نستعرضها الان مع حضراتكم بعدما انتهي موقع التنسيق رسمياً من أعمال تسجيل رغبات الطلاب على تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الاولي والثانية والثالثة بشكل مؤخرا على ان يبدأ مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد تجاه الوصول الى رابط نتيجة تقليل الاغتراب الذي سنستعرضه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بشكل مؤخر وفى الساعات الاخيرة اعلن موقع التنسيق على غلق أبوابه تجاه تسجيل رغبات الطلاب على تقليل الاغتراب، حيث أشار معالي السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق على ان الوزارة قد استقبلت طلبات على تقليل الاغتراب بعدما مدت التعليم العالي الفرصة على التقديم على تقليل تقليل الاغتراب حتى يوم الاثنين الموافق ميلادياً يوم 20 سبتمبر، على ان تطرح وزارة التعليم العالي مهلة نحو 48 ساعة حتي تنتهي الوزارة من مهمة اعلان نتيجة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الرسمي على شكل نستعرضه ونوافيكم به بالخطوات الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة

اعلن موقع التنسيق على ان الموقع حالياً يعمل على رفع نتائج تقليل الاغتراب الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة وذلك بشكل وبصورة الكترونية على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع التنسيق الرسمي

فى الخطوة الثانية:- قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية

فى الخطوة السادسة:- قم بتحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السابعة:- قم بالنقر بالنهاية على ايقونة استعلام أو عرض النتائج حتى تكون فى النهاية النتيجة امامكم

هذا ومع العلم على ان نتائج تقليل الاغتراب الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة تعلن فى أعقاب ساعات قليلة من الان على مستوى جميع المحافظات المصرية