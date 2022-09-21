نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مميزات تجعل سامسونج جالاكسي S3 هو الاختيار الأول لك.. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت شركة الهواتف الكورية سامسونج هاتف جديد تحت اسم جالاكسي S3، لذا بالطبع كل من لديه شغف في اقتناء كل ما هو إصدار جديد من الهواتف مثل سامسونج جالاكسي S3، كما يبحثون عن آخر أسعاره، ويطلق عليه البعض قاهر الأيفون بسبب تميزه بمواصفات عالية تقارب الأيفون، وبإمكانيات في التصوير في الكاميرتين الأمامية والخلفية عالية جدا، لذا نجد أن السعر أيضا مرتفع للغاية نظرا لتلك للإمكانيات.

مواصفات جالاكسي S3

تختلف مواصفات جالاكسي S3 عن الإصدارات الأخرى الخاصة بشركة سامسونج، لنجد أنها كالآتي:

بالنسبة لبطاريته: فهي كبيرة تسع 5000 مللي أمبير، يدعم الهاتف الشبكات سواء أكانت الواي فاي، وجميع الشبكات، ونظام التشغيل به أندرويد V11.

إمكانيات الكاميرا: الكاميرا الخافية به أربع كاميرات، الرئيسية منها دقتها 108 108 ميجا بيكسل، وأخرى بزاوية عريضة ودقتها 12 ميجا بيكسل، والثالثة منهم دقتها 48 ميجا بيكسل، أما بالنسبة للأمامية فدقتها 40 ميجا بيكسل، وعادة ما تستخدم في مكالمات الفيديو عبر وسائل الاتصال المختلفة، وصور السيلفي، ويوجد معهم مستشعر للعمق ودقته 0.3 ميجا بيكسل.

واصفات الشاشة: نوع الشاشة بها ديناميك، ودقتها 1440 *3200 ميجا بيكسل، وقياسها 6.9 بوصة، وبكثافة 511 بيكسل.

قامت شركة كوالكوم بأمريكا بإنتاج معالج لهاتف جالاكسي S3 الجديد وهو ثماني النواة من نوع snapdragon، ويوجد به معالج للرسوم، وذاكرة به سعتها 12 جيجا بايت وعشوائية، أما بالنسبة لسعة التخزين فهي 256 جيجا بايت.

سعر هاتف سامسونج S3 الجديد

يتوفر من هاتف سامسونج الجديد عدة ألوان وهي: العنابي، والأبيض، والأخضر، والأسود، وبالنسبة لخامة الجهاز: فمن الخلف من الزجاج، ولكن هيكله من الألومنيوم، ومزود بقلم مثل الإصدارات السابقة، كما أنه متوفر بخاصية ضد الغبار والماء أيضا، أي يمكن استخدامه تحت الماء، ويوجد به أنواع للحماية عديدة مثل النمط، وكلمة السر، والرقم السري، ومعرفة الوجه، واستشعار بصمة الإصبع.

ولكن من ضمن عيوبه، أنه لا يوجد به مكان لإضافة أي كارت للذاكرة الخارجية، ولا يوجد به مكان لسماعات الأذن، ولكن بالنسبة لمميزاته فيعد الهاتف ممتاز، لذا يكون سعر جهاز سامسونج s23 الجهاز في حدود 19000 مصري، أي 1200 دولار، وسعره في السعودية 4500 ريال، وفي الجزائر 158000 دينار، وفي المغرب 10500 درهم.