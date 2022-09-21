رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%

جدة - نرمين السيد - قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، اليوم الأربعاء، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، مؤكدًا أن الفيدرالى الأمريكى يتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.





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