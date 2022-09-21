نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء جوال اقساط من STC السعودية ومعرفة الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شراء جوال اقساط من STC السعودية من أهم الأمور التي يبحث عنها قاطني المملكة سواء من أهلها أو الوافدين القادمين للعمل بها، وقد وفرت الشركة العديد من الأجهزة العالمية ولذا يكثر التساؤل كيف اخذ جوال أقساط من STC عميل جديد وكم أقساط ايفون 13 في STC وذلك للحصول للاستفادة من تقسيط جوالات بدون كفيل للعملاء المنطبق عليهم شروط تقسيط الجوالات من STC ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شراء جوال اقساط من STC.

طريقة شراء جوال اقساط من STC السعودية

تم وضع طريقة شراء جوال اقساط من STC السعودية من قبل الشركة لراغبي شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات على أن يقوم العميل بالمرور بالخطوات التالية:

يتوجب عليه الولوج لصفحة شركة الاتصالات.

النقر لتسجيل جديد أو أن يقوم العميل بتدوين بيانات الحساب الحالي من موقع الاتصالات السعودية.

بمجرد الانتهاء يتم اختيار المتجر.

تحديد الجوال المراد الحصول عليه.

يظهر الموقع أمامك خيارين إما الدفع لكامل المبلغ أو التقسيط.

يتم اختيار التقسيط وتحديد النظام المناسب والمدة المراد التقسيط خلالها ضمن الخطط المتوفرة بالموقع.

علي العميل الانتظار حتى مراجعة طلبه والتأكد من توافر كافة الشروط الموضوعة من قبل الشركة ومن ثم يتم التواصل معه لتحديد مقر وموعد استلام الجوال، كما يمكن التعرف على ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc.

كيف أخذ جوال أقساط من stc



وضحت الشركة أنه على العميل الراغب في الاستفادة من التقسيط عن طريق الشركة أن تتوافر لديه عددًا من الشروط الأساسية والتي من شأنها الرد على تساؤل متى يحق لي اخذ جوال من STC وتضم تلك الشروط:

يتوجب على العميل أن يقوم بتسجيل بياناته عن طريق ممثل الشركة.

التأكيد على وجود ضامن للعميل ضمانًا لسداد قيمة الأقساط في الموعد المحدد من قبل الشركة.

الموافقة على القواعد المنظمة لعميلة التقسيط والسابق وضعها عن طريق الشركة.

يتحمل العميل أي نفقات تفرضها عليه الشركة في حال إلغاء خطة التقسيط القائمة.

موافقة العميل على سداد مقابل التقسيط الذي تقره الشركة.

كيف اعرف اني استحق جوال من stc برسالة

وضحت الشركة أن هناك أكثر من طريقة يتاح للعميل من خلالها تحديد مدى إمكانية استفادته من برامج الأقساط ولعل من أهمها إمكانية إرسال رسالة إلى رقم 900 تحتوي على 777 ليتم استلام الرد من الشركة بمدى أحقية العميل في التقسيط من عدمه.