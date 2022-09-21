نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2022/2023 أصبحت متصدرة جميع مواقع التواصل الاجتماعية بعدما بدء وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على استقبال رغبات الطلاب فى القبول الموازي داخل شتى الجامعات العراقية الموجودة على مستوى كافة المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونوافيكم بالخطوات عبر السطور التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023

بدأت وزارة التعليم والبحث العلمي على بدء استعداداتها تجاه إعلان نتائج القبول الموازي وذلك من خلال رفعها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي وذلك بعدما انتهت بشكل رسمي وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من أعمال تسجيل رغبات الطلاب فى استمارة القبول الموازي، ليبدأ على غرار هذا الامر عمليات البحث على طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي بإمكانكم الاستعلام عنها من المنزل فور إدخال وتسجيل بعض من البيانات عندما يتم الإعلان رسمياً عن اعلان ظهور تلك النتائج، لذا وعبر السطور التالية الان نوافيكم أمام حضراتكم طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان نستعرض ونتابع أمام حضراتكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم ورقم الجلوس على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

في بداية الامر وفي أولى الخطوات يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية:- ابدأ في اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

فى الخطوة الثالثة:- ابدأ في تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تحديد الشعبة في الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- انقر على ايقونة استعلام حتي تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق