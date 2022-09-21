نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه اصدار تقارير ابشر وطباعتها للمره الأولي مجانا بالخطوات وتعرف علي الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه اصدار تقارير ابشر من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من المنصة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية للمنصة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الا1234لان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية والتي يتم الحصول عليها الكترونيا من خلال المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات اصدار تأشيرة سياحيه من الموقع الرسمي لوزارة السياحة السعودية ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن تغيير حاله مستفيد في التأمينات الاجتماعية الكترونيا لضمان استمراريه صرف المعاش. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه التقارير التي يتم إصدارها وطباعتها أيضا. كما سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه اصدار وطباعه التقارير بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للمنصة في نهايه المقالة.

خدمه اصدار تقارير ابشر

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن العديد من خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر موقعها الرسمي. والتي من ضمن هذه الخدمات خدمه اصدار تقارير ابشر. والتي تمكن جميع المواطنين والمقيمين أيضا من اصدار تقارير متنوعه وطباعتها الكترونيا وتقديمها إلي الجهات الطالبة. كما تم الإعلان أيضا عن هذه التقارير والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

بيانات الحوادث المروريه.

بيانات المركبات.

بيانات أفراد العائلة.

بيانات العماله المنزلية.

تقريري.

بيانات الحوادث المروريه.

تقرير مقيم.

بيانات سجل السفر.

الخلو من الحوادث المروريه.

الخلو من المخالفات المروريه.

رسوم إصدار وطباعة تقرير من أبشر

كما أعلنت المنصة أيضا عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 25 بدون ضريبه القيمة المضافة. ونسبه ضريبه القيمة المضافة 15%. وقيمتها 3.75 ريال فبذلك تكون قيمه الرسوم الإجمالية 28.75 ريال يتم دفعهم عن طريق قنوات السداد الإلكترونية.

خطوات اصدار تقارير ابشر

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه خدمه اصدار تقارير ابشر وطباعتها الكترونيا أيضا من خلال الموقع الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :