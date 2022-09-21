نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مميزة واحتفالات.. كل ما تود معرفته عن اليوم الوطني السعودي الـ92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي الـ92 ، هو أحد أهم الأيام التي ينتظرها الآلاف من المواطنين السعوديين، وذلك من الاحتفال بتوحيد كيان الدولة، وتبادل أجمل التهاني والعبارات الخاصة بالعيد الوطني، وإرسال أجمل الكلمات وبطاقات التهنئة، كما يسود خلاله حالة ترقب من أجل الاحتفالات بالإنجازات العظيمة التي تم تحقيقها خلال سنوات تأسيس المملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني السعودي الـ92

تتجهز المملكة في هذا اليوم لإقامة الاحتفالات والأنشطة والفعاليات، كما أنها زينت الشوارع بالأعلام السعودية استعدادًا للعيد الوطني، وتسعى وزارة الموارد البشرية إلى تقديم العروض للمواطنين حتى يتعرفوا على تاريخ اليوم الوطني السعودي، ويترسخ التاريخ وذكرى توحيد كيان بلادهم في بالهم إلى الأبد.

متى اليوم الوطني 92 ؟

بدأت الاحتفال باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية لأول مرة في سنة 1932 في الـ 23 من سبتمبر\أيلول من كل عام، وذلك عندما أعلن الملك عبد العزيز توحيد البلاد كمملكة، ولازال يتم الاحتفال بنفس تاريخ هذا اليوم حتى وقتنا الحالي.

اجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص

يتساءل آلاف المواطنين والعاملين بكل من القطاعين العام والخاص عن الفترة التي تم تحديدها لأيام العطلة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني، ويمكن القول إن دائمًا تحتفل الدولة بذكرى اليوم الذي تم فيه توحيد كيان المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز.

وهو الموافق 22 سبتمبر من كل عام ميلادي، بينما تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة أربعة أيام.

عروض الطيران اليوم الوطني السعودي الـ 92

تتعدد وتتنوع العروض الخاص باليوم الوطني 92 ، حيث هناك عروض ترفيهية وعروض خاصة بشركات الطيران، كما أن هناك الكثير من العروض التي تتناسب مع متطلبات وحاجات المجتمع السعودي باختلاف فئاته واهتماماته، ومن أبرز هذه العروض ما يلي:

عروض طيران ناس

من الملفت للنظر أن طيران ناس أعلنت عن عروضه المميزة والرائعة بمناسبة هذا اليوم الرائع، وهي ما تعتبر من العروض الفريدة التي أصبحت محط اهتمام الكثير من الناس في الفترة الأخيرة.

حيثما تعتبر هذه العروض من طيران ناس مهمة بشكل كبير للأشخاص الباحثين عن عروض السفر الداخلية والخارجية، ويمكنك التعرف عليها بالتفصيل عبر الرابط من هنا.

احتفالات اليوم الوطني

تستعد مناطق المملكة للاحتفالات الوطنية الكبرى، حيث أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار”.

وهو يعتبر الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر الفعاليات على مدار تسعة أيام في مختلف أنحاء المملكة من الفترة 18 حتى 26 سبتمبر الجاري، ومن هذه الاحتفالات ما تضمن الآتي:

فعاليات عز الوطن

تساهم وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني السعودي، وذلك عبر مشاركات نوعية وفعالية حية باسم “عز الوطن”، وهذه المشاركات تشتمل على أفكار معرفية ومفاجآت ترفيهية، تهدف إلى صناعة تجربة غنية وشخصية جدًا للزوار.

هذا بجانب تمكينهم من معرفة مسيرة الوزارة في إنشاء منظومتها الأمنية وتطوير قدراتها وخدماتها، وتتضمن الفعاليات ما يلي من أحداث:

مسرح يحاكي الواقع الافتراضي، ويجسد صورة ذهنية في تضحيات رجال الأمن، وذلك عبر مشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية.

عروض عسكرية تساهم في إثراء الجوانب المعرفية والأمنية للزوار.

فرقة موسيقية عسكرية ستقدم للوزارة عددًا من العروض الموسيقية الحية، والتي تعكس جانبًا إبداعيًا أصيلًا لهذه المناسبة الرائعة.

تتضمن المشاركة جوانب ترفيهية متنوعة، تخلط بين المتعة والفائدة، وذلك بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، وتلبي اهتماماتهم العائلية.

تواجد معرض يبرز أهم مقتنيات الوزارة التراثية التي تربط الماضي بالحاضر، وتعكس التطور الكبير الذي حضرته القطاعات الأمنية.

الخاتمة

في الختام ، تعرفنا من خلال المقال على موعد اليوم الوطني الـ92 في المملكة العربية السعودية، وعن أهمية هذا اليوم الرائع ليس فقط بالنسبة للمواطنين بل لجميع المقيمين على أراضي بلاد الحرمين، بالإضافة إلى أبرز الاحتفالات والعروض المميزة.