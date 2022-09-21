معايير حساب المواطن للعازب وكيفية معايير حساب المواطن للعازب

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عمر شويل - جدة معايير حساب المواطن للعازب، إدراج برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية ضمن البرامج الهامه التي تعمل على توفير الدعم المادي للفقراء والمحتاجين وتم القيام بوضع عدد من الشروط والمعايير الخاصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من الراتب، والتي يتساءل عنها العديد من المواطنين.

معايير حساب المواطن للعازب:

عليك أن تعلم أنه هناك بعض الشروط والظوابط حتى تتمكن من التقديم في حساب دعم المواطن إلى العزاب وهذة الشروط هي شروط أساسية ومعلن عنها رسمياً ومن ضمن هذه الشروط والضوابط:

ألا يكون الفرد المتقدم لدعم حساب المواطن إلى العزاب مسجون. أي مقيم بأحد السجون لكي يقضى مدة عقوبته أو مقيم بإحدى دور الإيواء بالمملكه العربية السعودية.

أيضا لابد أن يكون المتقدم لدعم حساب المواطن للعزاب يحمل الجنسية السعودية حيث لا يحق لأي شخص يمتلك أي جنسية أخرى التقديم فى الدعم. ولابد أن يكون هذا الشخص أو الفرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية وأن يكون عمره يزيد عن 18 عام.

ومن ضمن شروط دعم حساب المواطن للعزاب أنه يجب أن يكون لديه سجل تجاري. وذلك من باب التسهيل على المتقدم وأيضاً لا يجب أن يكون لديه أي أملاك أو عقارات أو أصول ذات قيمة.

كذلك يجب أن يكون العائد المالي للمتقدم لدى حساب دعم المواطن إلى العزاب أقل من 6000 ريال سعودى شهرياً.

كما يجب على المتقدم للدعم أن يكون منفصل عن عائلته.

بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يكون لديه أى دعم من أى برامج دعم أخرى. حتى يحصل على هذا الدعم من يستحقه فقط.

كيفية التسجيل في دعم المواطن للعازب:

يمكن أن يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن إلكترونياً، وتم وضح طريقة وخطوات لكي يتم تسجيل الأفراد بشكل سليم، وهذا بعد التصريح عن فتح باب التسجيل للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي: