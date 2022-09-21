طريقة دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويت 2022- 2023 ورابط دفع الرسوم

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عمر شويل - جدة طريقة دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويت 2022- 2023 التي نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، قدمت الهيئة العامة للمعلومات الكثير من الخدمات الإلكترونية داخل الكويت ليتم تسهيل كافة الأعمال والاجراءات على المواطنين والمقيمين، وذلك ليتم الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الهيئة لتيسير الأمور علي جميع الأشخاص، وهناك خدمة طرق دفع المصروفات، حيث تتناول هذه الخدمة من المزايا مثل خدمة توصيلها إلى المنازل الخاصة بكل مواطن أو وافد في الكويت.

طريقة دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويت 2022



يمكنكم القيام بعملية بسداد قيمة المصروفات عن طريق اتباع النقاط التالية:

الذهاب إلي موقع البطاقة المدنية الكويتية. الضغط علي الهيئة الخدمات الإلكترونية. كتابة الرقم المدني للعميل. القيام بالنقر عن الاستعلام عن البطاقة المدنية. علينا بعدها أن نقوم بالضغط علي دفع الرسوم. استكمال باقي التعليمات حتي تتم عملية الدفع عن طريق k.net، واليكم رابط الاستعلام عن الكفالات بالرقم المدني.

رابط دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت

يستطيع جميع المواطنين والوافدين داخل أراضي الكويت العربية القيام بتجديد البطاقة المدنية ودفع رسوم تجديدها ودفع رسوم توصيلها للسكن أيضا وذلك يكون عبر شبكات الأنترنت التجديد الإلكتروني للبطاقة ودفع رسوم التجديد للبطاقة إلكتروني أيضا وذلك من خلال الذهاب إلي الرابط الرسمي لدفع رسوم البطاقة المدنية.

طريقة الحصول علي البطاقة المدنية واستلامها

يتوجب الذهاب إلى المبني الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات إذا كان الشخص عمرة يتعدى 18عام ويقوم باتباع الخطوات الأتية للحصول علي البطاقة:

نقوم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

القيام بتسديد كل الرسوم المستحق عليك دفعها.

بعدها يتاح لك استلام بطاقتك الجديدة من المركز الرئيسي للهيئة في الدور الأول صالة الاستلام بمبني المراجعين بحي الزهراء، واليكم خطوات تجديد جواز السفر الكويتي.

رسوم تجديد البطاقة المدنية 2022

تختلف قيمة رسوم تجديد البطاقة المدنية علي حسب نوع البطاقة واختلاف فئات الطلب حيث قامت الهيئة العامة للمعلومات بدولة الكويت العربية بفرض رسوم علي النحو الأتي:

طلب إصدار بطاقة مدنية جديدة بدل فاقد يتم دفع 20 دينار كويتي.

الأشخاص الراغبين في استبدال بطاقتهم المدنية التي تحتوي علي شريحة إلكترونية يتم دفع خمس دينار كويتي.

حالة تجديد البطاقة المدنية التي لا تحتوي علي شريحة إلكترونية يتم دفع مبلغ 2 دينار كويتي، واليكم رابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل.

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