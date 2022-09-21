نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر molsa.gov.iq رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة بالعراق 2022 رجال ونساء كافة المحافظات من موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة بالعراق 2022 هو أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله في هذه الساعات من قبل عدد كبير من المواطنين في العراق، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، وهي الأسماء التي تم رصدها من جانب وزارة التخطيط لإثبات أنها من الأسر الموجودة تحت خط الفقر في العراق والأكثر استحقاق للحصول على الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط أسماء الوجبة الثامنة الكاملة للرعاية الاجتماعية رجال ونساء كافة المحافظات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 .

أسماء الرعاية الاجتماعية رجال ونساء

أسماء الوجبة الثامنة وبالفعل قد شهدت الساعات الأخيرة الإعلان رسميا عن قائمة تتضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة الثامنة للرجال والنساء في العراق بجميع المحافظات، حيث تم رصد هذه النتائج بناء على مجموعة من الضوابط والإجراءات والآلية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، بعدما تم فتح باب التسجيل من جانب المواطنين خلال الفترة الماضية للقبول في الحصول على الدعم المقدم، وقد حددت الحكومة الفئات التي يمكنها الاستفادة من الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية 2022، وذلك من جانب الأشخاص الموجودة تحت خط الفقر في العراق بجميع المحافظات لصرف الوجبة الثامنة الكاملة .

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة بالعراق 2022

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، وقد تم رصد قائمة تتضمن كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة من الرجال والنساء في جميع المحافظات العراقية، وقد تعدى عدد الأسر المستفيدة من المبادرة المالية من وزارة العمل العراقي على نحو 300 ألف مستفيد في مختلف المحافظات، وقد أشارت الحكومة أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم قبولهم يمكنهم أن يقوموا بتقديم اعتراض على النتيجة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع ما يلي.