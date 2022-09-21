مقتل وإصابة 16 شخصا إثر انفجار فى مطعم غرب العاصمة الأفغانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح إثر انفجار اليوم الأربعاء، فى مطعم يقع غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن الانفجار وقع فى مطعم فى حى دهمزانج غرب العاصمة.

وأضاف أن فريقا وصل إلى المنطقة لمعرفة سبب الانفجار، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

يذكر أن هجمات الفرع الإقليمى لتنظيم داعش قد ارتفعت على المساجد والأقليات في جميع أنحاء أفغانستان منذ تولي طالبان للسلطة في أغسطس من العام الماضى.