بايدن يدعو إلى الابتعاد عن استخدام ”الفيتو” بمجلس الأمن إلا فى الاستثناءات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن نظيره الروسى فلاديمير بوتين هدد أوروبا نوويا، بينما لم يهدد أحدا موسكو، متهما إياها بالسعى لهذا النزاع، حيث يبقى هدف روسيا هو "إلغاء حق أوكرانيا فى الوجود كدولة.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده ستتحد وتتضامن مع أوكرانيا، وستواصل دعمها لها، داعيا إلى الابتعاد عن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن إلا في الحالات الاستثنائية.

وأعرب عن دعم بلاده لتوسيع مجلس الأمن الدولي.