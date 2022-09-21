عاجل- مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

جدة - نرمين السيد - رفع مصرف البحرين المركزى، سعر الفائدة للودائع والإقراض بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - رفع مصرف البحرين المركزى، سعر الفائدة للودائع والإقراض بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكان بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس.

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