جدة - نرمين السيد - رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل. وكان بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالى فى يوليو الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.