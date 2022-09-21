الصين: مستعدون للتعاون لبناء إطار أمنى جديد فى الشرق الأوسط

وأكد وانغ يى، استعداد بلاده لاغتنام فرصة تنفيذ مبادرة الأمن العالمى والعمل مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولى الأوسع لبناء إطار أمنى جديد فى الشرق الأوسط.
وقدّم "وانغ" عدة مقترحات لتعزيز السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط خلال حضوره مراسم افتتاح منتدى أمن الشرق الأوسط الثانى عبر تقنية الفيديو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مشددا على ضرورة التمسك برؤية الأمن المُشترك والشامل والتعاونى والمُستدام، وتوضيح أن دول الشرق الأوسط تلعب دورًا رائدًا، والتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقوية الحوار الأمنى الإقليمى.
وأكد أن الصين، بصفتها شريكة استراتيجية لدول الشرق الأوسط، كانت دائمًا قوة مهمة وبناءة فى تعزيز السلام ودعم التنمية فى الشرق الأوسط، وأنها ستواصل العمل مع دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولى الأوسع لبذل جهود متواصلة لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.
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