لافروف يجتمع مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافايل جروسى، خلال الزيارة التى يجريها الأول فى نيويورك، للمشاركة فى الدورة الـ77 الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، بأن هذه هو الاجتماع الأول الذى يعقده لافروف على هامش الدورة الـ77 الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه طلب من الصحفيين المغادرة عقب تبادل التحية بين الجانبين، حيث استمر الاجتماع فى شكل مغلق. وشارك "لافروف"، فى وقت سابق من اليوم، فى اجتماع لكبار دبلوماسيى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، والذى عقد على شكل إفطار عمل برئاسة أرمينيا، بحسب "تاس". يشار إلى أن أرمينيا طلبت رسميا المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعى عقب اشتباك حدودى مع جارتها أذربيجان، وعقدت المنظمة اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الجماعى وقررت إرسال بعثة مراقبة بقيادة العقيد أناتولى سيدوروف، رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، ووفد برئاسة الأمين العام ستانيسلاف زاس.

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