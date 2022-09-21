بوتين: الغرب يريد إضعاف وتدمير روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى -فى تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الغرب يسعى إلى إضعاف وتقسيم وأخيرًا تدمير هذا البلد"، وأضاف: "الغرب دائمًا ما كان يصرح بوضوح بأنه تمكن من تفكيك دول الاتحاد السوفيتى فى عام 1991 والآن قد حان الوقت لتقسيم روسيا إلى مناطق تقوم بأعمال عدائية ضد بعضها البعض".

وتابع أن الغرب حول الأوكرانيين إلى وقود للمدافع ودفعهم إلى الحرب ضد هذا البلد "روسيا" فى عام 2014، من خلال استخدم القوات المسلحة ضد المدنيين وتنظيم إبادة جماعية وحصار وإرهاب ضد أولئك الذين رفضوا الاعتراف بالنظام الذى وصل إلى السلطة بعد ذلك عقب الانقلاب الذى وقع فى أوكرانيا.

كما شدد "بوتين" فى خطابه على أنه يريد التركيز على "الإجراءات العاجلة التى يجب اتخاذها لحماية سيادة روسيا ووحدة أراضيها ودعم المواطنين فى رغبتهم فى تقرير مصيرهم"، بحسب قوله.

وقال: "إن موضوع خطابى هو الوضع فى دونباس ومسار العملية العسكرية الخاصة التى تهدف إلى تحريرها "دونباس" من نظام النازيين الجدد الذى استولى على السلطة فى أوكرانيا بعد انقلاب مسلح هناك فى عام 2014".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.