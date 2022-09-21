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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الكفالات بالرقم المدني الكويت 2022- 2023 وطرق دفع الكفالات التي نشرحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، أتاحت وزارة الداخلية عبر رابط رسمي من خلاله يتم الاستعلام عن الكفالات بالرقم المدني إلكترونيا، دون الذهاب إلي مقر وزارة الداخلية، كما نقدم لكم أهم الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية.

الاستعلام عن الكفالات بالرقم المدني الكويت 2022- 2023

يمكننا الاستعلام عن الكفالات بالرقم المدني من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة خدمات الداخلية. النقر علي تسجيل الدخول. استكمال استخدام الرقم المدني. الضغط علي الاستعلامات الإلكترونية. اختيار الكفالات والاطلاع علي كافة التفاصيل المتوفرة، ونذكركم برابط تجديد جواز السفر الكويتي.

كيفية الاستعلام عن كفالات شركات الكويت

يتم الاستعلام عن جميع الكفالات الشركات في الكويت حيث يتم ذلك من خلال الخطوات الأتية:

أولا يتوجب علينا الذهاب إلى رابط خدمة الاستعلام عن كفالات الشركات .

. النقر علي الخدمات الإلكترونية.

القيام بإدخال رقم مرجع وزارة الداخلية الخاص بالشركة.

يجب علينا كتابة الرمز الظاهر أمامك.

الضغط بزر الفارة علي كلمة ابحث.

سوف يتم ظهور كافة تفاصيل الاستعلام.

طرق الاستعلام عن دفع الكفالات في الكويت

نقوم بدفع الكفالات في الكويت علي النحو التالي:

الدخول مباشرا إلى نظام الدفع من خلال البوابة الإلكترونية الكويت .

. القيام بالاستعلام عن إيصالات الدفع.

النقر علي إيصالات تسديد الكفالة.

يتم أدخال الرقم الألي للقضية.

أدخال رمز التحقق المرئي.

النقر علي بحث.

ليتم بعدها عرض جميع تسديد الكفالة، واليكم رابط تجديد البطاقة المدنية.

الخدمات الرسمية التي تقوم البوابة الإلكترونية بتقديمها لدولة الكويت

يتم عرض جميع الخدمات التي يتم تقديمها لكافة مختلف شرائح المجتمع من خلال البوابة الإلكترونية حيث تكون كتالي:

طلبات التأشيرة والاستعلام عنها.

خدمات بيانات جواز السفر للكويتيين.

بيان عن تنفيذ الأحكام.

بيانات القيد الانتخابي للكويتيين.

خدمة بيانات منع السفر.

خدمات بيانات الكفالات.

بيانات مخالفات المرور.

خدمات بيانات الإقامة وقيمة الغرامة في حال انتهاء الصلاحية الإقامة لغير الكويتيين.

تراخيص المركبات.

خدمة بيانات التأشيرات.

خدمات بيانات رخصة القيادة، ونذكركم برابط منصة متي.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير، إذا كنتم بحاجة للمساعدة يمكنكم ذكرها في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال.