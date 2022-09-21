رئيس وزراء إيطاليا يدين الاستفتاء الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ندد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار روسيا الخاص بالدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا.





وقال رئيس الوزراء الإيطالى: "لم تظهر روسيا حتى الآن إنها تريد إنهاء النزاع.. الاستفتاء من أجل الاستقلال فى دونباس هو انتهاك آخر للقانون الدولى، ونحن ندين ذلك بشدة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن دخول روسيا إلى أوكرانيا ينتهك القيم والقواعد التى يقوم عليها الأمن الدولى والتعايش المدنى بين الدول منذ عقود.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالى: "اعتقدنا أننا لن نضطر بعد الآن إلى مشاهدة حروب عدوانية فى أوروبا"، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية على موسكو كان لها تأثير مدمر على آلة الحرب الروسية واقتصادها.

وأضاف: "مع ضعف الاقتصاد، سيكون من الأصعب على روسيا الرد على الهزائم التى تتراكم فى ساحة المعركة".

وأشار إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى الآن بذل المزيد من الجهود، وفرض حد أقصى لسعر واردات الغاز الروسى، ودعم الدول الأعضاء أثناء دعمها لأوكرانيا.

وقال دراجى، إن إيطاليا ستواصل لعب دور قيادى فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى، بغض النظر عن الفائز فى الانتخابات العامة الإيطالية فى 25 سبتمبر، مضيفا: "فى السنوات المقبلة، ستستمر إيطاليا فى أن تكون دولة رائدة فى الاتحاد الأوروبى، بالقرب من حلفائها فى حلف شمال الأطلسى، وعلى استعداد للاستماع والانفتاح على الحوار، وعازمة على المساهمة فى السلام والأمن الدوليين".