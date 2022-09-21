باكستان: نحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولى لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن الدمار الناجم عن الفيضانات فى بلاده يحتاج إلى اهتمام المجتمع الدولى لمساعدة باكستان على مواجهة التحدى الخطير المتمثل فى الإغاثة وإعادة التأهيل.





وأضاف رئيس الوزراء الباكستانى الذى يزور نيويورك حاليا لحضور الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة -حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الباكستانية- أن باكستان تمر بأوقات عصيبة. وأوضح أنه على اتصال بالسلطات المعنية فى باكستان التى تتعامل مع أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل بعد الفيضانات. وفى سياق متصل، التقى رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستينا جورجيفا اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن اللقاء جاء على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحسب ما جاء فى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستانى، وأن الجانبين ناقشا -خلال اللقاء- بعض الأمور المالية بين باكستان وصندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. يُذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى يزور نيويورك حاليا لحضور الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للحديث عن الإجراءات التى تقوم بها السلطات المحلية المعنية فى باكستان فى التعامل مع أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل بعد الفيضانات.

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