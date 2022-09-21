كرواتيا: التهديدات النووية الروسية يجب ألا تقلقنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس الكرواتى -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء هينا الكرواتية- أن التهديدات النووية الروسية ليست بالجديدة ولا ينبغى أن تقلق كرواتيا، متوقعا استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية التى ستشهد أكثر مراحلها حساسية. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن اليوم التعبئة العسكرية الجزئية ما أثار ردود فعل عدد من قادة العالم.

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