العالم اليوم - الرئيس الإماراتي يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:22 مساءً - استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية، ومختلف أوجه التعاون الاستراتيجي، والتنسيق بينهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل خالد بن سلمان إلى رئيس دولة الإمارات تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فيما حمله الشيخ محمد بن زايد أطيب تحياته إلى الملك سلمان وولي عهده، متمنيا للملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة والرخاء. حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.