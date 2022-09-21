العالم اليوم - بنوك لبنان تتمسك بإغلاق أبوابها إلى أجل غير مسمى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:22 مساءً - قالت جمعية مصارف لبنان، يوم الأربعاء، إن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار "المخاطر" المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك، الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية، في بيان، إنها اتخذت القرار "نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها".

وتابعت أن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسريا، في الوقت الحاضر، خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل.

وكانت بنوك لبنان تعتزم إعادة فتح أبوابها، يوم الخميس، بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر ثلاثة أيام.

وجرى الإعلان عن الإغلاق، بعد تعرض سبعة بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية شديدة جعلت المودعين غير قادرين على سحب أموالهم، فيما تعتمد الدولة سعر صرف رسمي للدولار، أقل بكثير من سعر الصرف الفعلي المعمول به في السوق الموازية.