نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل برامج تعديل الصور وتجميلها للهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج تعديل الصور وتجميلها للهواتف من الأمور التي يهتم بها الكثير من مستخدمين الهواتف الذكية، حيث أن برامج التصوير حققت نسبة عالية في عمليات التحميل والبحث عبر جوجل خلال السنوات الأخيرة، وبرغم إصدار العديد من الهواتف ذات تقنيات التصوير العالية إلا ما يزال الكثير من الأشخاص يرغبون في تنزيل برنامج تعديل وتجميل الصور، وهناك الكثير من برامج تعديل الصور للاندرويد والآيفون، مما يتيح لك الحصول إلى جميع الأدوات التي تساعدك على تعديل الصور التي ترغب بها، ومن خلال موضوعنا اليوم سنوضح لكن العديد من برامج تعديل الصور وتجميلها للهواتف.

برنامج pixlr لتعديل الصور 2022

يعتبر هذا البرنامج من أفضل برامج تعديل الصور على هواتف الأندرويد والكمبيوتر، كما يتميز بأنه سهل الاستخدام وبه الكثير من الفلاتر والملصقات المختلفة والكلمات التي يمكنك وضعها على الصور ومن مزايا برنامج pixlr كالتالي:

البرنامج سهل وبسيط في الاستخدام بالإضافة إلى أنه سريع.

يحتوي على أدوات التعديل مثل القص والإصلاح.

بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصورة الملونة إلى أبيض وأسود.

يحتوي على العديد من الفلاتر المختلفة.

كما يمكنك وضع العديد من الصور في صورة واحدة.

برنامج تعديل الصور Facetune

إذا كنت تبحث عن برنامج يساعدك على تعديل الصور ويحتوي على فلاتر وتأثيرات رائعة لم تجد أفضل من برنامج Facetune، حيث أنه يساعد على تحسين الوجه بدقة عالية بالإضافة إلى إزالة جميع العيوب والأثار الموجودة بالصورة، وإضافة جميع التأثيرات والفلاتر التي ترغب بها وأكنك في تجميل بالفعل ومن أهم مميزات برنامج Facetune كالتالي:

يحتوي التطبيق على العديد من أدوات التعديل الأساسية مثل القص والتعديل وغيرها.

كما أنه يحتوي على أحداث أدوات التعديل المتطورة في هذا التطبيق.

إمكانية رؤية الصورة قبل التعديل وبعدها.

مجموعة من أفضل التأثيرات والفلاتر.

يحتوي على أدوات خاصة لتعديل البشرة لتصبح أفضل.

برامج تعديل الصور الشخصية VSCO

يرغب البعض في تحميل برنامج تعديل الصور الشخصية والذي يساعدهم على تعديل الصور لتصبح أفضل، ومن أهم هذا البرامج هو VSCO لتعديل الصور على الهاتف، ويوفر البرنامج العديد من المزايا عن غيره من البرامج الأخرى الخاصة بتعديل الصور وتجميلها للهواتف.