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عمر شويل - جدة أجمل رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي 92 وموعد الاحتفالات والعروض، في اليوم الذي ينتظره ملايين المواطنين والمقيم في المملكة للاحتفال والاستفادة بالعروض التي تقدمها الحكومة السعودية والتي تبدأ يوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام، حيث يقوم المواطنين السعودين بتقديم التهنئة والتبارك لبعضهم لتعبر عن تقديرهم لليوم الوطني وحبهم وانتمائهم لوطنهم وإقامة الاحتفالات ومراسم السعادة والحب والتبادل بينهم جميعا داخل أراضي المملكة.

أجمل رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

يكون هناك الكثير من العبارات الجميلة والطيب يتم المواطنين تقديمها وإرسالها لبعضهم كتهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي حيث تكون علي النحو التالي:



رفع الله قدرك واعلي من شأنك يا خادم الحرمين الشريفين وان هذا اليوم الغالي هو يومكم والمستقبل المنير بين يديكم.

رعاكم الله وسدد خطاكم وحفظكم بكل خير يا وطني الغالي وافتخر بك دائما حيث تربيت علي أرضك ونشأت فيك أكرمك الله يا وطني وتظل دائما فخرا لي بين شعوب العالم اجمع.

رزقك الله عز وجل كل الخير وطني الحبيب لتكون امن وأمان لنا ومجدا ورخاء وازدهار وتظل في اعلي المراتب.

وطني الغالي عندما أغادر منك تغادر قدمي ويبقي قلبي وعقلي معلقين بك دومت لي فخر وعز، وإليك رابط عروض اليوم الوطني.

اجمل عبارات عن اليوم الوطني السعودي

قمنا ببناء مجدا بالاجتهاد والسعي والهمة وتعلينا كل قمة أنا سعودي أنا مجتهد وذو همه.

احتفالنا باليوم الوطني هو عربون محبة يقوم المواطن السعودي بتقديمه لوطنه الغالي يعبر فيه عن فخره واعتزازه بأنه جزء من هذا الكيان العظيم لهذا الوطن الكبير.

الاحتفال والانتماء والفرح في قلوب كل مواطن باليوم الوطني لأنة يدل علي التوحد والتحالف لطريق الحب والنصر والكرامة والقوة حفظك الله فخرا وحبا يا وطني.

عزك يبدأ بينا يا سعودية بأحلامنا واتحادنا وأعمالنا وهمتنا لكي نرفعك لتكوني في قمة الأوطان دائما، وإليك رابط تخفيضات عروض اليوم الوطني.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي لعام 2022

من المعروف أن عطلة اليوم الوطني السعودي رسميا في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022 لجميع المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمدارس والبنوك ، حيث إذا وافقه يوم العيد الوطني بيوم العطلة الجمعة يتم اخذ الإجازة في يوم اخر غير العطلة الأسبوعية ولذلك يصادف الاحتفال هذا العام يوم جمعة حيث قررت وزارة الموارد البشرية يومين الأربعاء والخميس هذا العام لكافة الموظفين والمدارس والجامعات.

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