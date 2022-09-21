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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال اكواد فري فاير الصالحة للجميع من خلال الموقع الرسمي Garena Free Fire في المقال التالي
عمر شويل - جدة استبدال اكواد فري فاير من أجل الحصول على مختلف الهدايا والمكافآت، فهناك الكثير من اللاعبين يرغبون في استبدال هذه الأكواد حتى يحصلون على أحدث الأسلحة والسكنات وملابس الشخصيات، وغيرها من الهدايا التي تعمل على تطوير مستوى اللاعب في لعبة Free Fire، وهناك العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها استبدال هذه الأكواد بكل سهولة.
استبدال اكواد فري فاير
هناك مجموعة من الخطوات تتمكن من خلال استبدال كود Free Fire، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- يتم استبدال الأكواد من خلال الدخول عبر موقع قارينا الرسمي.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم الأيدي أو استبداله بحسابك الشخصي عبر تطبيق الفيسبوك.
- ثم يظهر أمامك خانة لكتابة رقم الكود التي تود في استبداله.
- بعد كتابة الكود يتم الضغط على أيقونة استمرار ومن ثم النقر على تأكيد.
- الآن يمكنك استلام الهدايا عبر حسابك في اللعبة.
استبدال كودات فري فاير
يتم استبدال الأكواد الغير مستعملة والصالحة للجميع من خلال الموقع الرسمي للعبة Garena، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي واتباع الخطوات التالية لاستبدال الاكواد وربح الكثير من الجوائز والهدايا، كما يمكنك أيضًا شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي قارينا فري فاير بالأيدي بطريقة امنه ومضمونه.
أكواد فري فاير صالحة للجميع
يوجد الكثير من الأكواد الصالحة للجميع التي يوفرها الموقع الرسمي للعبة، وذلك حتى يتمكن اللاعب من استبدالها للحصول على المكافئات والهدايا، ومن ضمن هذه الأكواد الآتي:
- كود بندقية: RP4TXG29EXSJ.
- كود للحصول على جواهر: YAPQSSRUEYVD.
- كذلك كود إلغاء الحظر الجديد: AKFFICRF854MZT.
- كود الفاير باس: 4EUWRCXKPLV8.
- كود عشوائي: FBSH-ARE1–0RBU5.
- كما يوجد كود فري فاير سكن بندقية: YAPQSSRUEYVD.
- كود Free Fire لوت سلاح سيد العقول: RP4TXG29EXSJ.
- كود فري فاير أكاديمية المتمردين: KPHU7KHDRLKW.
موقع استبدال كود Free Fire
يتم استبدال كود Free Fire من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:
- يستطيع اللاعب استبدال كود Free Fire من خلال التسجيل عبر موقع قارينا الرسمي.
- يطلب منك مجموعة من الخطوات لإتمام عملية الشحن.
- مع مراعاة كتابة رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص.
- يدخل اللاعب الكود حتى يتم استبداله بالهدايا والمكافآت.
- يستلم اللاعب هذه الهدايا على حسابه باللعبة بكل سهولة.
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