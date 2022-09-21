نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع https://epedu.gov.iq/ وزارة التربية والتعليم العراقية كل الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 والتي أعلنت حولها وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على انه يجري الآن الاستعداد تجاه اعلانها الرسمي المقرر على ان يكون نتائج تلك المرحلة معلنة فى كل المحافظات العراقية خلال ايام من الان وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكن كل الطلاب فور اتباع بعض من الخطوات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023

انتهت بشكل مؤخر اختبارات جميع المراحل التعليمية فى العراق لتبدأ بعدها وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على عمليات استقبال طلبات الطلاب على القبول الموازي، حيث قد أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي على ان الاستمارة ستكون مفعلة أمام طلاب كافة الأقسام فى العراق، مما ترتب علي غرار هذا الامر ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي سيتم الاعلان عنها حتي تكون متاحة أمام جميع الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي

نتابع الان بالخطوات طريقة استخراج نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وذلك فور اتباع بعض من الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-

في بداية الامر وفي أولى الخطوات يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية:- ابدأ في اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

فى الخطوة الثالثة:- ابدأ في تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تحديد الشعبة في الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- انقر على ايقونة استعلام حتي تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق