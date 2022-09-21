نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الدعم السكني 2022 لشهر سبتمبر و رابط التسجيل في الدعم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عدد كبير من مواطنين المملكة السعودية موعد صرف راتب الدعم السكني لشهر سبتمبر 22 شهر صفر 1444 حيث يخدم هذا البرنامج عدد كبير من المستفيدين من جانب تقديم الدعم المادي لهم كل شهر لكل من توفرت فيه كافة شروط الاستحقاق المطلوبة ومن المعتاد عليه أن كل شهر يتم صرف الدعم في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي ويوضع في حساب المواطن من خلال الحساب البنكي التابع ،تم أطلاق هذا البرنامج من قبل وزارة الإسكان في السعودية بقصد مساعدة أكبر عدد من المواطنين بتوفير مسكن مناسب لهم.

موعد صرف راتب الدعم السكني لشهر سبتمبر 2022

الجدير بالذكر أن برنامج الدعم السكني برنامج هاتف لكافة الأسر ذات الدخل المحدود ليتمكنوا من الحصول على مسكن مناسب من أجل تحقيق المساواة بين مواطنين المملكة كما أوضحت الحكومة أن مبلغ الدعم المادي قيمة تختلف من شخص لأخر حسب الراتب الشخصي لكل مستفيد وعدد أفراد أسرته أطلقت وزارة الإسكان موقع إلكتروني خاص بالدعم السكني لكي يتمكن كافة المستحقين من التجديد إلكترونيا دون اللجوء إلى مكاتب العمل الرسمية وبالنسبة لموعد نزول الدعم الشهري لهذا الشهر يوافق يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 ميلاديا بالمقابل ليوم 29 صفر 1444 هجريه.

متى ينزل راتب الدعم السكني لشهر سبتمبر

من المعتاد أن موعد صرف الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي ولكن يتغير الموعد في حالة اذا تقابل يوم الصرف يوم أجازة رسمية مثل يوم الجمعة وفي هذا الوضع يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره ويمكن الاطلاع على موعد الصرف من خلال الاستعلام على الموعد المحدد لكل شهر من جانب البرنامج.

شروط الدعم السكني

من اللازم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشر الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين الجنسية. كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية. الحد الأدنى لعمر المستفيد 25 عاما. لم يسبق له الاستفادة من أي دعم حكومي اخر. كذلك لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية من قبل يجب تقديم مفردات الراتب وتكون موثقة ومعتمدة من جهة العمل التابع لها يحق للأرامل المطلقات التقديم على الدعم السكني.

رابط التسجيل في الدعم السكني

وفرت وزارة الإسكان إمكانية التسجيل في خدمة برنامج الدعم السكني ولكن بشكل إلكتروني من خلال اتباع السطور التالية: