احصل علي هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط المرن علي 36 شهر بدون فوائد

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عمر شويل - جدة أعلنت شركة أبل عن طرح هاتفها الجديد آيفون ١٣ برو ماكس بنظام القسط، حيث جاء تصميم الهاتف الجديد بسعة تخزين أكبر من باقي الاصدارات مع تعديلات في الكاميرا تمنحها الجودة والدقة و زيادة في سعة البطارية لتصمد فترة أطول دون شحن، وبذلك يصبح أيفون برو ماكس ١٣ الجديد هو أحدث ما تم طرحة من قِبل شركة أبل في الأسواق.

مواصفات هاتف آيفون برو ماكس ١٣

أعلنت شركة أبل عن قبولها لنظام الحصول على هاتف آيفون برو ماكس بنظام القسط حيث يمتاز الجهاز بوجود عدد من المواصفات والمميزات الفريدة، وتتمثل تلك المواصفات في:

حجم الجهاز يعتبر صغير نسبياً إذا تم مقارنته بباقي إصدارات شركة أبل للهواتف الذكية.

دعم ميزة الوضع الليلي التي تسمح للمستخدم إمكانية استخدام الوضع الليلي في حالة الرغبة في استخدام الهاتف لفترة طويلة أثناء المساء ويدعم ذلك الوضع راحة العين أثناء القراءة والكتابة.

الذاكرة داخل جهاز آيفون برو ماكس ١٣ ذات سعة تخزينية كبيرة قد بلغت ٢٠٠ جيجا بايت.

يدعم الجهاز تشغيل كشاف إضاءة خلفية وكشاف إضاءة أمامي بقوة إضاءة عالية.

كاميرا الهاتف الأساسية والخلفية متكونة من أربع كاميرات تختلفا في جودة ودقة التصوير.

مساحة شاشة آيفون برو ماكس ١٣ حوالي ١٤ بوصة.

المستندات المطلوبة للحصول على آيفون برو ماكس 13 بنظام القسط

أصبح هناك إمكانية لاقتناء هاتف ابل الجديد من طراز آيفون برو ماكس ١٣ بنظام القسط وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات لشراء الهاتف كاش، ولكن هناك عدد من الشروط والمستندات التي يجب توافرها حتى يتم قبول طلب الحصول على الهاتف بنظام القسط، وتلك المستندات هي: