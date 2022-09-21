رئيس الحكومة العراقية يؤكد استعداد بلاده للوقوف بجانب لبنان

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان فى المحنة التى يمر بها، مبديًا الاستعداد لإجراء كل الاتصالات الإقليمية والدولية الضرورية، بهدف حل الأزمة فى لبنان من وجوهها كافة.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى نظيره العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الأربعاء، بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمستشار الدبلوماسى للرئيس ميقاتى السفير بطرس عساكر. وبحث الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، مؤكدين أهمية تعزيز سياسة الحوار والتهدئة إزاء الأزمات الإقليمية، وتغليب لغة التفاهم والتواصل الإيجابى بما يؤسس لشراكات اقتصادية تصب فى مصلحة الشعبين العراقى واللبنانى وباقى شعوب المنطقة، وأهمية تنسيق المواقف والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطاب التطرف. ووجه الكاظمى الشكر للدولة اللبنانية على قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان. كما شكر ميقاتى نظيره جهود العراق فى دعم لبنان بأزمته، وتقديم يد العون لتجاوز آثار المحنتين السياسية والاقتصادية، وتحدّيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

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