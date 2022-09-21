العالم اليوم - مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع وسط ترقب لقرارات الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية، الأربعاء، قبل زيادة متوقعة على نطاق واسع في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ ينتظر المستثمرون مؤشرات توضح إلى أي مدى سيصل تشديد السياسة النقدية من أجل ترويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وارتفع المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي في الساعة الأولى من التداولات بواقع 152.4 نقطة أو بنسبة 0.5 بالمئة، ليصل إلى 30858.63 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندر اند بورز 500" بمقدار 19.78 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة ليصل إلى مستوى 3875.21 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 35.8 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 11462.87.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يقوم الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأربعاء.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت عند الافتتاح، الأربعاء، بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش، والذي زاد من مخاوف المستثمرين المتعلقة برفع الفيدرالي للفائدة، للمرة الخامسة خلال العام الحالي.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية.

وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لمعدلات الفائدة بنسبة 1.2 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنحو 1 بالمئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.