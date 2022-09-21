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عمر شويل - جدة وزارة الداخلية القطرية نظام الاستعلام عن التأشيرة، تقدم دولة قطر نظام تأشيرات إلكتروني يمنح الزائرين الإذن بدخول الأراضي القطرية دون زيارة القنصليات أو السفارات في الخارج. تختلف رسوم التأشيرة حسب نوعها وتشمل: 100 ريال قطري للتأشيرة السياحية و 200 ريال قطري للتأشيرة التجارية ريال قطري.

وزارة الداخلية القطرية نظام الاستعلام عن التأشيرة

تأشيرة دولة قطر 2022 الاستعلام عن رقم التأشيرة أو الاستعلام عن رقم جواز السفر ، بحيث يمكن لجميع الراغبين في الزيارة إلكترونياً طرق لمعرفة حالة طلباتهم دون الحاجة إلى التواصل مع موظف التأشيرات ، وإذا ظهرت مشكلات تعيق الموافقة على التأشيرة أو تؤخر إصدارها ، فستتخذ الوزارة الإجراء المناسب.

الاستعلام عن تأشيرة قطر 2022 برقم جواز السفر كالتالي:

انتقل إلى وزارة الداخلية القطرية نظام الاستعلام عن التأشيرة.

حدد خصائص الاستعلام وطباعتها.

حدد البحث عن رقم جواز السفر بدلاً من رقم التأشيرة.

أدخل رقم جواز سفرك في الحقل المقدم.

حدد جنسيتك من القائمة المنسدلة.

اكتب كلمة التحقق المرئية التي تظهر في الصورة.

انقر فوق زر الاستفسار ، ثم اعرض معلومات التأشيرة.

الاستعلام عن التأشيرة برقم السمة قطر 2022

يمكن الاستعلام عن تأشيرة قطر 2022 برقم التأشيرة من خلال الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية.

انقر فوق خدمات القسم من الشريط العلوي.

حدد الاستعلامات والطلبات من القوائم المنسدلة.

انقر فوق خدمات التأشيرات في القائمة الموجودة على اليمين.

انقر فوق خدمة استعلام الميزة وقم بالطباعة.

أدخل رقم التأشيرة متبوعًا برمز التحقق المرئي.

انقر فوق رمز الاستعلام الأزرق.

انتظر حتى يتم عرض بيانات تأشيرة قطر.

رسوم وزارة الداخلية القطرية نظام الاستعلام عن التأشيرة

لا تتقاضى وزارة الداخلية القطرية أي رسوم للاستعلام عن تأشيرة قطر 2022 برقم جواز السفر أو رقم التأشيرة ، لكنها من الخدمات المجانية التي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين عند توفير البيانات المطلوبة ، والتي توفرها الوزارة أيضًا من خلال الموقع الرسمي جميع خدمات الاستعلام الخاصة بـ.

رابط وزارة الداخلية القطرية للحصول على تأشيرة 2022

يمكن لجميع الأفراد الاستعلام عن تأشيرات دولة قطر من خلال النظام الإلكتروني ، سواء كان الفرد يرغب في استخدامها عن طريق إدخال رقم التأشيرة أو إدخال بيانات جواز السفر.