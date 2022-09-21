نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز سكني الأراضي المجانية 2022 تفاصيل مخططات سكني الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت وزارة الإسكان السعودية باب حجز تقديم سكني الأراضي المجانية الجديدة 2022، وهي أراضي سكنية مجانية بعدد 2.957 في 8 مخططات سكنية جديدة، حيث يتم الحجز إلكترونيًا عبر بوابة سكني السعودية، في إطار الحلول السكنية التي تقدمها للمواطنين للتسهيل عليهم في تملك المسكن الأول، وذلك من ضمن المنتجات العديدة المطروحة في موقع الوزارة الإلكتروني.

سكني الأراضي المجانية 2022

في المملكة العربية السعودية يقدم مصرف الراجحي تمويل عقاري لشراء بيت، وكذلك من خلال حساب برنامج سكني تويتر تم الإعلان عن طرح بوابة سكني الأراضي المجانية لبناء مسكن عليها، وهي أراضي موزعة على 8 مخططات سكنية بإجمالي عدد 2957 أرض سكنية، وجاءت تفاصيل وزارة الإسكان حول المخططات التالية:

عدد 903 قطعة ارض سكنية بمنطقة عسير (أحد رفيدة).

وفي مكة المكرمة عدد 749 قطعة ارض بمنطقة الطائف.

أما المدينة المنورة عدد 713 قطعة بالمهد.

وفي الرياض عدد 109 قطعة بالدوادمي، وعدد 77 بمنطقة ثادق.

وفي قرية العليا بالمنطقة الشرقية عدد 406 قطعة أرض سكنية.

كيف تحصل على ارض مجانية من برنامج سكني؟

يتم حجز أرض سكنية بالطريقة الإلكترونية عن طريق اتباع إجراءات حجز بوابة سكني دون الحاجة للذهاب لموقع المبيعات، ويتم باتباع الأتي:

يمكنك الدخول على بوابة سكني، لبدء الخدمة الإلكترونية.

وهنا تسجل بيانات الدخول من كتابة بطاقة الهوية وكلمة المرور، والرمز المرئي، ثم تسجيل الدخول.

أو إنشاء حساب إلكتروني من التسجيل جديد، بتعبئة بيانات التسجيل

رقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ الميلاد والرمز المرئي، ثم المتابعة لاستكمال التسجيل.

بدخول الحساب اختار منتجات سكني.

ثم اختار خانة البناء الذاتي، ومنها أختار الأراضي.

يأتي بعد ذلك اختيار نوع المشروع وهو أرض، ثم المنطقة المراء الحصول على أرض بها.

وبالبحث تظهر لك المشاريع، أختار منهم المناسب، وعاينه على الخريطة.

يتاح أمامك اختيار رقم القطعة، ثم تبدأ في إجراءات الحجز.

ثم التوقيع على العقد برسالة نصية، وسيرسل لك رمز التفعيل على جوالك لتوقيع العقد.

بعد التوقيع على العقد ستجد رسالة أخرى تؤكد إتمام التوقيع على العقد.

شروط الحصول على أراضي بوابة سكني