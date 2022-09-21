نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل يصل لـ 2.5 مليون ريال بدون مصاريف إدارية وكفيل و92,000 نقطة في اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل يصل لـ 2.5 مليون ريال بدون مصاريف إدارية وكفيل و92,000 نقطة في اليوم الوطني من مصرف الراجحي، في عروض اليوم الوطني السعودي 92 يقدم المصرف عروضًا مختلفة على التمويلات الشخصية التي تتوافق مع احتياجات العملاء المالية وكذلك عروضًا على إعادة التمويل وسوف نستعرض عروض تمويل الراجحي في اليوم الوطني السعودي.

تمويل يصل لـ 2.5 مليون ريال الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بمناسبة اليوم الوطني السعودي بالمزايا الآتية:

فترة استحقاق حتى 60 شهرًا.

الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

منحك مكافأة 92,000 نقطة في برنامج مكافأة.

هامش ربحي تنافسي.

سرعة إتمام الإجراءات .

تستطيع الاستفادة من كل المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى التي يقدمها المصرف.

تمويل للمتقاعدين والمقيمين بالمملكة.

لا يوجد كفيل.

يمكن طلب التمويل من تطبيق الراجحي مباشرة.

السداد المبكر في حالة كنت تريد ذلك.

مبلغ تمويل يصل حتى 2.5 مليون ريال.

الإعفاء من المديونية في حالات الوفاة والعجز لقدر الله.

شروط أهلية العميل

أن تكون مؤهل للحصول على أحد منتجات التمويل الشخصي حسب سياسات المعتمدة.

تقديم الطلب و تنفيذه خلال فترة العرض.

تفعيل برنامج مكافأة عن طريق تطبيق الراجحي.

يتم إضافة نقاط برنامج مكافأة للعملاء بعد مضي 15 يوم عمل من العرض.

مدة العرض التمويل

يسري العرض بداية من يوم 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2022م.

المميزات التمويل تكميلي

التمويل على 60 شهر.

الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية .

منحك 92,000 نقطة في برنامج مكافأة.

لا يشترط سداد العقود القائمة، وهامش ربح تنافسي.

السرعة في إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

تمكينك من الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى التي يقدمها المصرف.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين والمقيمين.

التقدم بطلب التمويل وتنفيذه من خلال التطبيق مباشرةً.

خاصية السداد المبكر في أي وقت بناءً على طلب العميل.

لا يشترط الكفيل والإعفاء من المديونية في حالات الوفاة والعجز لقدر الله.

تطبق الشروط والأحكام.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل يصل لـ 2.5 مليون ريال بدون مصاريف إدارية وكفيل و92,000 نقطة بمناسبة الذكرى رقم 92 على توحيد المملكة، يقدم المصرف أيضًا عروضًا على بطاقات الائتمان وغيرها.