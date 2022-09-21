العاهل الأردنى يشدد على ضرورة التصدى لخطاب الكراهية عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتوحيد جهود التصدى للمحتوى المتطرف عبر الإنترنت ومحاولات المتطرفين استغلال وسائل التواصل الاجتماعى لبث خطاب الكراهية.





جاء ذلك خلال مشاركة العاهل الأردنى فى أعمال قمة "نداء كرايست تشيرش" للتصدى للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت، فى نيويورك.

وأكد الملك عبدالله الثانى، خلال القمة التى عقدت برئاسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، مواصلة الأردن تعزيز شراكته مع "نداء كرايست تشيرش" من خلال مبادرة "اجتماعات العقبة"، بهدف محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتوحيد جهود التصدى للمحتوى المتطرف عبر الإنترنت ومحاولات المتطرفين استغلال وسائل التواصل الاجتماعى لبث خطاب الكراهية.

ولفت الملك عبدالله الثانى إلى أن مواجهة التطرف تستدعى أيضًا العمل لحل الصراعات التى يستغلها المتطرفون لكسب المؤيدين، وخاصة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مجددًا التأكيد على حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع.

وعقدت القمة فى نسختها الثالثة، بعد انعقادها فى نسختها الثانية فى مايو الماضى عبر تقنية الاتصال المرئى.

وكانت القمة الأولى قد عقدت فى باريس عام 2019 بمبادرة من الرئيس الفرنسى ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بعد الاعتداء الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية فى ذلك العام.

ونظم الأردن عددًا من اللقاءات، تحت مظلة مبادرة اجتماعات العقبة التى أطلقها جلالته عام 2015 لتعزيز التنسيق فى محاربة الإرهاب، لمتابعة مخرجات "نداء كرايست تشيرش".

وحضر القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.