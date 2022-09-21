الرئيس الصينى يدعو جيش بلاده للتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقى

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الأربعاء، جيش بلاده بالتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقى.



جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الأربعاء، جيش بلاده بالتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقى. وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل. وكان الرئيس الصينى أكد الالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

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