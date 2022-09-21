مقتل 3 أشخاص فى انفجار مطعم بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال خالد زدران، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن الانفجار وقع فى مطعم فى حى دهمزانج غرب العاصمة.
وأضاف أن فريقا وصل إلى المنطقة لمعرفة سبب الانفجار، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".
يذكر أن هجمات الفرع الإقليمى لتنظيم داعش قد ارتفعت على المساجد والأقليات فى جميع أنحاء أفغانستان منذ تولى طالبان للسلطة فى أغسطس من العام الماضى.
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