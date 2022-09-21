واشنطن: نأخذ تهديدات بوتين على محمل الجد

جدة - نرمين السيد - أفاد مسؤول فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن واشنطن تأخذ على محمل الجد تهديد فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية فى العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، محذرا الرئيس الروسى من أن عليه أن يتوقع عواقب وخيمة إذا لجأ إلى ذلك.





ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول أنه ليس هناك مبرر لوضع ما يسمى بقوات الردع الاستراتيجى على أهبة الاستعداد. فى سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى: "هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية، نحن نراقب وضعهم الاستراتيجى بأفضل ما نستطيع حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم الأمر. لا شئ يقول حاليًا أن هذا الأمر ضرورى".

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